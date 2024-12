„Az értékek és általánosan irányt mutató normák a tehermentesítést szolgálják, ám ezek csak lerövidített receptek. A modern társadalmak bonyolult körülményei között, főként a makroszintű döntéseknél – amikor egész országok sorsa, az európai civilizáció egészének kérdései merülnek fel válságok sorozata közben – e lerövidített tehermentesítések alapján már nem lehet dönteni. Éppen ezért az elmúlt évszázadtól egyre inkább már specializálódott közgazdászok, szociológusok, jogászok és a többi bevonásával, sokezernyi, sőt -milliónyi információ átböngészésével születnek meg a makrotársadalmat érintő állami döntések.

A pártpolitikai küzdelmekben azonban egyik taktika lehet a rajongó értelmiségiek mozgósítása, akik egy-egy absztrakt értéket a szem előtt tartva – környezetvédelem, a szegénység leküzdése, az egyenlőtlenség elleni felháborodás, benne a női egyenjogúság és így tovább – alig várják, hogy »ügyük« legyen ebben a máskülönben bonyolult világban, és igazuk biztos tudatában tombolva lépnek a politikai küzdés pástjaira.

A makrogazdasági szinten folyamatosan tevékenykedő csúcsbankárok, multivezérek és professzionális pártvezetők apparátusokkal körbevéve folyamatos információfeldolgozások alapján részletesen át tudják látni az eltérő döntési alternatívák előnyeit, hátrányait. Ám az általuk mozgósított és célra állított rajongó értelmiségiek csak az általuk égig emelt érték csupasz egyszerűségét és nagyszerűségét látják, amiért akár meg is halnának az ügyért való küzdelemben.

Ebben az instrumentalizált felhasználásban ők a »hasznos idióták«, ahogy a jelenség névadója és első felhasználója, a bolsevik pártvezér, Vlagyimir Iljics Lenin elnevezte valaha őket. Ám a dolog strukturális állandósága miatt azóta is folyamatosan felbukkannak, sőt az iskolázottság és az egyetemi végzettség ugrásszerű bővülése miatt a felhasználható rajongó értelmiségiek – közöttük elsősorban az amúgy is problémás munkapiaci státussal rendelkező, és ezért bármikor lázongó bölcsésztömegek – száma radikálisan meg is növekedett.