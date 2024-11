Valami készül: Irán ENSZ-nagykövetével tárgyalt Elon Musk

Nyitókép: Mandel NGAN and Bryan R. SMITH / AFP

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere és Donald Trump megválasztott amerikai elnök közeli szövetségese hétfőn találkozott Amir Saeid Iravani iráni ENSZ-nagykövettel New Yorkban – számolt be a The New York Times két iráni tisztviselőre hivatkozva.

A találkozó helyszíne titkos volt, és több mint egy órán át tartott. Az iráni tisztviselők szerint a megbeszélés fő témája a két ország közötti feszültségek enyhítése volt.

Az esemény körüli titoktartás aggodalmakat keltett. Az amerikai ENSZ-küldöttség nem kapott értesítést a találkozóról, és hivatalos forrásból még mindig nem kaptak megerősítést annak megtörténtéről – mondta egy amerikai tisztviselő a CNN-nek.

Az iráni ENSZ-misszió és Trump átmeneti csapata nem kommentálta a találkozót, amely egyértelműen kérdéseket vet fel Musk szerepéről a következő Trump-kormányzat külpolitikájában.

A találkozó időzítése különösen érdekes, mivel szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Irán számára komoly kihívásokat hozhat Trump következő négy éve.

A volt elnök hírhedt „maximális nyomás” technikája, amely jelentősen elszigetelte Iránt és megbénította gazdaságát, várhatóan újra napirendre kerülhet.

Trump visszatérése óta Irán fokozta urándúsítását, növelte olajexportját, és közvetlen támadásokkal precedenst teremtett Izrael ellen.