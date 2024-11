Trumpra fogadott, multimilliomos lett egy francia férfi

Nyitókép: Shutterstock

Egy internetes fogadóirodánál Trump győzelmére megjátszott nagy összegű fogadással 85 millió dollárt nyert egy francia állampolgár a november 5-i amerikai elnökválasztáson – írja a Maszol.

A múlt hónapban a Polymarket kriptopénzalapú fogadóiroda arról számolt be, hogy egy francia ügyfél nagy összegben játszotta meg Trump választási győzelmét. A The Wall Street Journal beszámolója szerint egy, korábban tőzsdei kereskedőként dolgozó francia állampolgárról van szó, aki Theóként adta meg a nevét. A Chainanalysis – AFP-nek adott tájékoztatása szerint – összesen 11 hasonló paraméterekkel rendelkező Polymarket-számlát azonosított be, amelyen egyszerre tették meg a tétet és egyszerre hívták le a nyereményt.

A számlák tulajdonosa összesen 70 millió dollárt játszott meg, amelyet a választási eredmény kihirdetése után vissza is kapott – a fogadáson nyert 85 millió dollárral együtt, írja az MTI.