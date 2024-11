Minek ment oda Suhajda? – dokusorozat tárja fel legnagyobb hegymászóink történetét (VIDEÓ)

„Nem normálisak, de nem is őrültek”

Sokan egy-egy ilyen tragédia esetén azt a kérdést teszik fel, mondhatni becsmérlően, hogy „Minek ment oda”. Így talán nem véletlen, hogy a sorozat is ezt a címet kapta. Minden rész az utca emberének megszólalásaival indul, akik között akad, aki úgy nyilatkozik a hegymászókról, hogy „nem normálisak, de nem is őrültek”. De akad közöttük olyan is, aki nagyra tartja az ehhez szükséges szenvedélyt, erőt és ambíciót, valaki más az önmegvalósítás és felelősség közötti határok kérdését feszegeti.

A Minek ment oda nem ismeretterjesztő sorozat, de a részek között kirajzolódnak a hegymászás fortélyai: hogyan készülnek a csúcsdöntésekre, miért ég és föld oxigénpalackkal vagy anélkül mászni a bűvös 8000-es szám felett, milyen lélektani hatással vannak rájuk a szponzorok és a média, mit eszik a hegymászó, mit csinál, ha betemeti egy lavina, vagy mik azok a hibák, amit még a legfelkészültebbek is hajlamosak elkövetni.

A halálos balesetek megdöbbentő arányban emberi mulasztásokból, illetve rossz helyzetfelismerésből következnek be, miközben

olyan emberekről van szó, akik magasan átlag feletti lelki egyensúllyal és koncentrációs képességekkel rendelkeznek

– hangsúlyozták a cikkben.

A sorozat ereje nyilvánvalóan az emberi drámákban rejlik. Beszédes az, hogy az interjúkból, barátok és rokonok elbeszéléseiből, régi felvételekből mennyire más, de közben mégis mennyire hasonló személyiségek rajzolódnak ki. Ezek a hegymászók Suhajda Szilárd, Erőss Zsolt, Várkonyi László, Nedeczky Júlia, Ács Zoltán, Klein Dávid.