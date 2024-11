Megszólaltatott egy Ukrajna-szakértőt a 444: meglepetésre szinte teljesen ugyanazt mondja, mint Orbán Viktor

A szakértő elmondása alapján, az ukránok mesterien művelik az információs háborút, ügyesen befolyásolják a Nyugatot.

A Biden-adminisztrációval szemben Trumpnak megvannak az emberei és az eszközei, hogy „nyersebb” módon kezelje az ukránokat. A háború lezárásának egyik feltétele Moszkva számára Ukrajna semlegessége, demilitarizációja, a NATO-tagság gondolatának eltörlése. Az ukrán delegáció erről már 2022-ben sem volt hajlandó lemondani, az isztambuli tárgyalásokon.

Csakhogy közben „tényleg látni kell, hogy Trump megválasztása óta Európában és Ukrajnában változtak a dolgok. Európában már nemcsak Orbán Viktor beszél békéről, hanem mások is, igaz, máshová teszik a hangsúlyokat. Ahogy az ukránok is. Ők most azt mondják, a biztonsági garanciák fontosabbak, mint a terület. Mit jelent a biztonsági garancia?”