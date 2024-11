Meglepő eredmény: EU-kritikus politikus nyerte a román elnökválasztás első fordulóját

Nyitóképen: Calin Georgescu (fotó: Georgescu Facebook)

Radikális jobboldali, független elnökjelölt végzett az első helyen a romániai elnökválasztás első fordulójában vasárnap.

Calin Georgescu a voksok 22 százalékát szerezte meg,

mögötte második helyen a szociáldemokrata Marcel Ciolacu futott be 19 százalékkal. Tőle alig lemaradva a harmadik helyen ért be Elena Lasconi, az ellenzéki liberális Mentsétek meg Romániát Unió jelöltje.

A román radikális jobboldal eddigi vezére, George Simion (AUR) 14 százalékot, a nemzeti liberális Nicolae Ciuca 9 százalékot, a NATO vezető posztjáról hazatért Mircea Geoana 6 százalékot, míg Kelemen Hunor, az RMDSZ vezetője és államfőjelöltje 4,5 százalékot ért el.

Az elnökválasztás eredménye hatalmas meglepetés mind a románok, mind a nagyvilág számára.

Calin Georgescu kívülállóként, korábban esélytelen, mellékes jelöltként indult el és futott be végül az első helyen, legyőzve mind a centristákat, mind a radikális jobboldal eddigi vezetőjét.

Georgescunak nincs saját pártja, kampányát főleg a TikTokon folytatta.

A politikus főleg NATO- és EU-kritikus nézeteiről ismert,

ellenzi Ukrajna támogatását és azt is, hogy a NATO bástyájává vált Románia.

Calin Georgescu 1962-ben született Bukarestben, eredetileg agronómusként végzett, dolgozott a környezetvédelmi és a külügyminisztériumban, az ENSZ-ben is fontos beosztásokban szolgált. Georgescu 2021-ben az AUR párt kormányfőjelöltje volt egy ideig.

A politikus 2021-ben „Ősi föld” néven indított mozgalmat, ami Románia felemelését célozta kistermelők és iparosok, mesteremberek hálózatának kiépítésével. Rendszeresen megvédte Románia második világháborús vezetőjét, Ion Antonescu marsallt. Antonescu mellett méltatta Corneliu Zelea Codreanut is, az egykori Vasgárda fasiszta, antiszemita vezetőjét is. Szerinte bennük a nemzeti történelem élt, nem olyanok voltak, mint a „mai globalista szolgák”. Radikálisabb kijelentéseitől George Simion, az AUR párt elnöke is elhatárolódott, s ez vezetett Georgescu szakításához is az AUR-ral.