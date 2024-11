Lehet-e Trump az új Reagan?

Nyitókép: Egy Trump-szavazó egy transzparenssel Detroitban 2024. október 16-án / fotó: Charly TRIBALLEAU / AFP

Matthew Kaminski, a Politico volt főszerkesztője 2016-ban Brüsszelben európai döntéshozókkal nézte Donald Trump első győzelmi beszédét, és akkor emlékei szerint sokkolták az események a legtöbb nyugati politikust. Mint a lap amerikai kiadásának írt cikkében a szerző megjegyzi, kedden nem ezt látta: voltak persze csalódott vezetők, de már senkit nem sokkolt az eredmény.

Ennek magyarázata az, hogy

mindenki tudja, mi jön, hiszen látták Trump első négyéves ciklusát. Mégis, ez a ciklus más lesz, mint a korábbi

– állapítja meg a szerző. Az amerikai politika polarizált és diszfunkcionális lett, ugyanakkor most Trump egy elsöprő győzelmet aratott, nemcsak a billegő államokban győzött, de országos szinten is megszerezte a voksok többségét, és jelen állás szerint mind a szenátusban, mind a képviselőházban republikánus többsége lesz, vagyis ez egy nagy felhatalmazás, egy erős elnöki mandátum lesz. Ráadásul Trump mögött a nyolc évvel ezelőtti helyzetez képest egy más hátország áll majd: a Republikánus Párt most már egységesen támogatja őt, és ha tapasztalataiból tanult, képes lesz egy egységes kormányzatot is létrehozni.

A 2024-es Trump egy erős elnök lesz, nem úgy, mint a 2016-os.

Ez a hatalmas győzelem, ez a történelmi visszatérés óriási tekintélyt, hitelességet és mozgásteret ad majd az elnöknek. Olyan felhatalmazás birtokában lesz, amellyel képes lehet megváltoztatni a világpolitika menetét, de az persze lehet jó vagy rossz irány is – írja Kaminski.

Elemzők szerint egy ilyen mandátummal Trump olyan kaliberű figurává nőhet, mint a hidegháború éveiben Ronald Reagan, aki vezetői képességeivel győzelemre vezette a nyugati világot a Szovjetunióval való fegyverkezési versenyben.

2024-ben azonban a világ veszélyesebbé vált, mint amilyen 2021-ben volt, amikor Trump kiköltözött a Fehér Házból –

a jelenkor hidegháborújában az Egyesült Államok egy négyes autoriter tengellyel néz szembe:

a nagyhatalmi ambíciókkal bíró Kínával, aki maga mellett tudja az európai háborút kezdő Oroszországot, a közel-keleti háborúban álló Iránt és a távol-keleti biztonsági fenyegetést, Észak-Koreát. A BRICS-országok szövetsége alakul körülöttük, amely megalapoz egy nem amerikai dominanciájú új világrendnek.