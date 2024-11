Kiadta Zelenszkij az utasítást Brüsszelnek: kényszeríteni kell Putyint

Kiemelte: ahogy az Európai Unió egésze, úgy Magyarország is erején felül segíti Ukrajnát. Történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját hajtja és hajtotta végre. Szavai szerint szembe kell nézni azzal, hogy az unió eddigi Ukrajna-stratégiája nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és nem hozta el a háború végét. Gál Kinga szerint is mielőbbi tűzszünetre lenne szükség.