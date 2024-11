Íme a teljes békekonferencia: itt tudja meghallgatni Gerhard Schröder és Orbán Viktor teljes beszélgetését! (VIDEÓ)

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

Megjelent a Mandiner YouTube-csatornáján a teljes békekonferencia, magyar nyelven. Mint ahogy arról már lapunk többször is beszámolt, a svájci Weltwoche szervezésében Bécsben október 31-én beszélgetett egymással az európai politika két legnevesebb békepártija: Gerhard Schröder német kancellár és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Schröder az isztambuli békefolyamatról, Orbán a békemisszióról számolt be részletesen, de szóba került a McDonald’s is.