CNN: Melania Trump nem költözik be férjével a Fehér Házba

2024. november 13. 15:24

Az amerikai lap több forrásától is erről értesült, mindezzel pedig egy fontos üzenetet is küld a választóknak a régiúj first lady.

2024. november 13. 15:24 3 p 2 0 19 Mentés

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP *** A magánéletét a nyilvánosságtól javarészt elzárni igyekvő Melania Trump ott volt férje oldalán a győzelem éjszakáján, ám úgy tűnik, a többi éjszakát már nem feltétlenül töltik együtt.

Ezt is ajánljuk a témában Egy szlovén lakótelepről a Fehér Házba – Segít-e Melania Trump megnyerni a férjének a választást? Az amerikai média nem tudja megbocsájtani Melania Trumpnak, hogy az elmúlt kilenc évben egyszer sem panaszkodott a férjére.

A CNN ugyanis több forrásból arról értesült, hogy a first lady nem feltétlenül költözik teljes idejében Washingtonba férje második ciklusának idejére. Ehelyett idejét megosztva Floridában és New Yorkban tölti majd, ahol fia, Barron egyetemi tanulmányait végzi. Ez a döntés a CNN szerint nem csak szakít a hagyományokkal, de az önállóságot is előtérbe helyezi, amit, mint írják, Melania már első ciklusában is megmutatott. Valószínűleg ugyanígy kihagyja a találkozót a Fehér Házban Joe Biden leköszönő elnök feleségével, Jill Bidennel, ami szintén eltér a hagyományoktól. Melania korábban sem szerepelt túl sokat, bár a „Be Best” nevű online viselkedéssel és gyermekjóléttel foglalkozó kezdeményezés élére állt, ezt tervezi most újra elindítani. A nyilvánosságtól való távolmaradása ellenére Melania egyébként szoros kapcsolatban marad férjével, tanácsokat ad neki – írja a lap, emlékeztetve, hogy Melania az abortusz kérdésében is nyilvánosan is eltérő véleményt fogalmazott meg az elnökéhez képest, ami szintén szokatlan volt.

Ezt is ajánljuk a témában Melania Trump kiállt a nők önrendelkezése mellett A sajtó szerint abortuszpárti kijelentést tett, Donald Trump támogatja feleségét véleménye kifejtésében.

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.