Berlini bukdácsolás

Nyitóképen: Három német, három vélemény: Christian Lindner, Robert Habeck és Olaf Scholz, a koalíciós pártok vezetői. Fotó: AFP / DPA / Michael Kappeler

Ha Németország, akkor kormányválság: az országot 2021 óta vezető baloldali–liberális koalíció eddig is rendszeresen szállította a híreket a kormányzás megingásáról, a három párt közötti kibékíthetetlen ideológiai és szakpolitikai ellentétekről, és most már úgy tűnik, tényleg hajszálon függ a kormány egyben maradása. Rosszkedvük ősze ez, és rosszkedvük tele is lesz, ha minden ugyanúgy folytatódik.