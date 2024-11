Amerikai elnökválasztás: A kampányfinisben legnagyobb riválisa is beállt Donald Trump mögé

Emellett

a Biden-Harris agenda a világot messze veszélyesebbé tette”,

hiszen „afganisztáni gyalázatuk nem csak új terrorista államot hozott létre, de gyengeséget is sugárzott, ami kirobbantotta Oroszország Ukrajnával szembeni háborúját”, miközben Kína felé is gyengének látszott az elmúlt négy évben az USA. Ezzel szemben bár egy Trump-kormány nem lenne tökéletes, de csökkentené az adókat, növelné Amerika energiaszuverenitását, és erősebbé tenné az országot. „Amikor ő volt az elnök, Oroszország nem támadott meg egy másik országot, Irán vigyázzban állt, Kína évtizedek óta először találkozott komoly ellenerővel, és a déli határunk is biztonságosabb volt” – írta Haley.

„Hogy fog-e Trump olyasmit csinálni második ciklusában, amit nem szeretek? Bizonyosan fog. Ha ez lenne a választóknak feltett kérdés, gondolom, veszítene Trump úr” – fogalmazott a volt ENSZ-nagykövet, aki ugyanakkor jelzi:

„a kérdés az, hogy az ő politikájával járunk-e jobban, vagy ellenfele politikájával”.

Márpedig a jelöltek között az adók, az állami költekezés, az infláció, a bevándorlás, az energiapolitika és a nemzetbiztonság kérdésében is „mérföldek vannak, és Trump úr egyértelműen a jobb választás” – vélekedik Haley.