A Titanic jéghegyre fordult kapitánya kékcédulás választáson ígéri: Nem lesz jéghegynek ütközés!

Nyitókép: JEFF KOWALSKY / AFP

Végre eljött ez a nap is: kétszázötvenkétmillió amerikai megszavazhatja az Egyesült Államok 47. elnökét. Előre szólok, ez a cikk nem arról szól, hogy Harrisnek vagy Trumpnak vannak-e jobb esélyei – mert most már csak hinni lehet egyik vagy másik kutatásnak –, és nem is arról szól, hogy Biden milyen elnök volt, hisz mindenki tudja, hogy egészen egyszerűen rossz. Nem, ez a cikk arról szól, hogy egy háromszoros merényletkísérlettel, a jelenlegi regnáló elnök visszalépésével, babacombharapással, szavazószemetezéssel majd laza törvénysértéssel, mókusinfluenszer-gyilkossággal, fasisztázással, nácizással, Hitlerezéssel és innét Európából figyelve még ki tudja mi mindennel tarkított kampány során