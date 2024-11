Sachs arra is rámutatott, hogy a neokonok még az 1990-es években is azzal érveltek, hogy egyetlen ország vagy országcsoport sem mer majd szembeszállni az USA hatalmával. Zbigniew Brzezinski az 1997-ben megjelent A nagy sakktábla című könyvében is arról értekezett, hogy „Oroszországnak sem lesz más választása, mint hogy aláveti magát a NATO amerikai vezetésű terjeszkedésének, valamint az Egyesült Államok és Európa geopolitikai diktátumainak”.

Azonban Brzezinski döntően tévedett, és az „ő téves megítélése is hozzájárult az ukrajnai háború katasztrófájához. (...)

Oroszország határozott nemet mondott, és kész volt háborút indítani az amerikai tervek megállítására.

Az Ukrajnával szembeni téves számítások eredményeként Oroszország most győzedelmeskedik a csatatéren, miközben ukránok százezrei halnak meg” – magyarázta a Columbia Egyetem oktatója.

Kiút a mocsárból

Sachs gondolatait ugyanakkor azzal zárta, hogy a BRICS-országok azonban még növekvő súlyuk ellenére sem tudják új hegemónként az Egyesült Államok helyére lépni. „Egyszerűen nincs meg a katonai, pénzügyi és technológiai erejük ahhoz, hogy legyőzzék az Egyesült Államokat. A BRICS-ek a gyakorlatban egy új és reális multipolaritást követelnek, nem pedig egy alternatív hegemóniát, amelyben ők irányítanak” – húzta alá.

A szerző továbbá úgy vélekedett, hogy az amerikai stratégáknak figyelembe kellene venniük a Kazanyból érkező, végső soron „pozitív üzenetet”. Mindezek után leszögezte, hogy

a neokonok globális hegemóniára való törekvése nem csupán kudarcot vallott, hanem az USA és a világ számára is költséges katasztrófát okozott,

véres és értelmetlen háborúkhoz, gazdasági sokkokhoz, a lakosság tömeges elvándorlásához és a nukleáris konfrontáció növekvő fenyegetéséhez vezetett”.