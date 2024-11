Az Unió az elmúlt majd’ másfél évtized egymást követő, egyre pusztítóbb válsághullámaira azért nem tudott megfelelő válaszokat adni, mert elszakadt az emberektől, mert hamis, a világot végletesen leegyszerűsítő ideológiák, kiskáték és a mögöttük rejtőző féktelen hatalmi ambíciók szorongatják. Elveszítette realitásérzékét, a problémák megoldása helyett haszontalan, polkorrekt, utópista, ideológiai vitákkal múlatja az időt.

Ma Európában küzdelem zajlik. Ez a harc, ez a szellemi és hatalmi viadal egyrészt a föderalisták, másrészt a szuverenisták, egyrészt a demokraták, másrészt az autokraták, egyrészt a demokrácia, másrészt a diktatúra, egyrészt a politikai felelősséget és átláthatóságot vállalók, másrészt az azt elmosni törekvők küzdelme. A józan többség közös Európát akar, de nemet mond az Európai Birodalomra. Európa akkor lesz újra nagy, ha visszaszerzi a szabadságát és a hitét legfontosabb saját alkotásában, legértékesebb közösségi vívmányában a demokráciában, mert birodalomban nincs demokrácia.

A Fouchet-tervet egykori formájában ma már nem lehet újraéleszteni, akárcsak a tanácsi döntések egykori egyhangúságához való visszatérés is szinte képtelenség volna. De az unió másfél évtizede permanens válságban van és még mindig nem látja a kiutat, mert továbbra is a régi föderalista – folyton több Európát akaró – megoldásokkal próbálkozik. Itt az ideje, hogy a vezetők elgondolkodjanak az évtizedekkel ezelőtt félrelökött De Gaulle-féle alternatíván. Az Európai Unió kinőtte eddigi működési kereteit. Az alapító Szerződések formális módosításai nélküli lopakodó hatalomhalmozása durva árulás az alapját képező jogállamiság elvével szemben.

Van egy magyar bölcsesség, Deák Ferenchez fűződik: »A rosszul gombolt mellényt újra kell gombolni!«

Európát egykori alapítóinak és mai alkotóinak a szuverén nemzetállamoknak újra kell gondolniuk a csúcstól a talapzatig. Ennek a kiinduló pontja – a Fouchet-terv szellemében –, hogy az unió minden közös intézményének valamennyi papíron vagy valóságban létező hatáskörét vizsgálat alá kell venni. Két egyszerű tesztet kell alkalmazni: van-e szükség európai felhatalmazásra ahhoz, hogy az adott feladatot el lehessen látni? – ez az észszerűség tesztje; a másik, hogy kívánják-e az egyes európai tagországok az adott kérdést az európai szintű döntéshozatalba (újra vagy újonnan) betenni, vagy sem? – ez az akarat tesztje. Ezekre a kérdésekre adott igen válaszokból épülne föl az új szabad, demokratikus, közös Európa. Lehet, sőt biztos, hogy az Uniónak a mainál kisebb hatalmú és létszámú közös szervei és erősebb tagországai lennének, de az biztos, hogy erős uniót csak erős tagok talapzatán lehet építeni. A módszert – nevezzük Fouchet-kódnak! – a nulla bázisú költségvetési tervezésből ismerjük, alkalmazásával olyan Európát, olyan uniót lehetne létrehozni, amelynek ideológiája, közös intézményei nem a saját tagországainak az ellenségei, hanem azok kiszolgálói. Nagyot tévednek a föderalisták, amikor minden eddigi hibás döntésüket úgy akarják kijavítani, hogy még több Európát követelnek, mert igenis lehetséges, amit a föderalisták Fouchet óta megállás nélkül tagadnak: a nemzeti alapú közös Európa.

Ez eddig csak elmélet, de tegyük fel az egyszerű kérdést, hogy az Unió vezetői miért változtatnának, ha a sorozatos válságok, kudarcok ellenére sem rendült meg az önbizalmuk? Mi késztetné őket a változtatásra most, ha a józan belátás eddig nem volt rájuk jellemző?

Csakis az erő. A demokrácia és a szabadság ereje. Az európai polgárok szavazatai.

A helyzet ma különbözik a korábbiaktól, mert Európa politikai térképén a gondolat mellett már szervezett politikai formában is megjelent az erő, amely a szuverén tagokra épülő Európa programját el tudja készíteni és képes az Uniót átformálni.

Ez az új erő az Európai Patrióták. Hosszú út vezet még a Bécsben kiadott alapító Kiáltványtól a nemzeti szuverenitás alapú unióig, de az első, döntő lépést megtették: először van reális politikai alternatíva a főáramú föderalista iránnyal szemben európai szinten. A Patrióták frakciójának megalakítása történelmi jelentőségű fordulat, mert az Európai Unió politikatörténetében először nyílik lehetőség arra, hogy az Európai Parlamentben – és onnan kiindulva az egész Unióban – a többségi elvű parlamenti rendszerekre jellemző, kétpólusú szerkezet alakuljon ki. Valódi politikai vitára és valódi, választói bázisú hatalomváltásra nyílik esély. Ez az Unió eddig mozdíthatatlannak látszó politikai és legitimációs hatalmi rendszerét gyökeresen felforgathatja. A rövid távú (a jelenlegi rendszer felforgatása) és a hosszú távú (európai hatalomváltás) teendőket a most megindult politikai változás világosan kijelöli.

Az eddigi széttöredezett, átláthatatlan és belterjes EP-pártpolitika helyett világos elrendezésű, egyszerű, érthető, jól látható konfliktusok és társadalomfilozófiai koncepciók, egy közös terv programja mentén szerveződő ellenzék és a jelenlegi hatalom szembenállása alakulhat ki. Ennek látványos jelei már meg is jelentek az Orbán Viktorral folytatott október eleji európai parlamenti vitában. Ez világossá teszi az egyes pártcsoportok által képviselt alternatívákat. Ez már az Európai Parlamentbe képviselőket választó polgárok figyelmére méltó, de eddig ezt az EP-ben uralkodó, az intézmény jellegéből jövő strukturális viszonyok elfedtek: átláthatatlan, nagy számú, egymással viaskodó, belső fegyelem nélküli frakció, a balos dominanciájú tagállami és európai média töredezett és korlátozott nyilvánossága volt rá jellemző, amely kizárólag a neki tetsző és magának hasznosítható irányokat hangosította föl és manipulált. Az EP-ben folyó viták követhetetlenek és értelmetlenek voltak a kívülállók számára – a rendszer természete szerint ebben a folyamatban a választópolgároknak nem osztottak lapot. Nem sokan akarták persze belül sem, hogy kívülről is látható legyen, ki mit akar és mit tesz. Az EP erősen individualista képviselői rendszere, az európai pártok fejletlensége, változékonysága miatt az Unió a legkönnyebben kívülről befolyásolható uniós intézményévé vált. A Parlament jogainak folyamatos bővülése alapján megnövekedő hatalma miatt a fontosabb gazdasági, külpolitikai és NGO-lobbik is rácsatlakoztatták befolyásszerző működési módjukat az EP-re is (így vált – nem mellékesen – az EP az Unión belüli korrupció melegágyává). Nem véletlen, hogy a világszerte a puha társadalmi és kormányzati rendszerekbe való beszivárgásra és élősködő manipulálásukra specializált Soros-hálózat is fokozódó mértékben az EP-re helyezte át hangsúlyait, amit kiválóan demonstrál a néhány éve napvilágra került Soros lobbi-lista, amely száznál több EP-képviselő nevét sorolta föl, mint a hálózat szövetségesét.

Ez a monolit parlamenti rendszer most megváltozik.

Az új frakció megalakulása önmagában is sokkolta az uniós hatalompártot, a baloldaltól az EPP-ig húzódó konglomerátumot, ők már hosszú ideje a változatlanságba és a kényelmes kihívók, komolyan veendő kritika nélkül operáló rendszer haszonélvezői voltak. A hatalompárt eddig a háttérben, egymással folyamatosan háttérmegállapodásokat kötve működtette az Uniót. Most megértették ők is, hogy kihívójuk támadt és hatalmuk megőrzéséhez ezután nem lesz már elegendő Orbán Viktor és Magyarország elszigetelése, kiszorítása, mert az európai nemzeti változást követelő erők minden országban megerősödtek és ezt uniós intézményi, politikai szinten is megjelenítik, a harmadik legnagyobb frakciót állították ki. A baloldalra »Európa-pártinak« hívott alapon (én az európizmus ideológiájának nevezem ezt) hosszú évek óta rácsatlakozó Európai Néppárt is azonnal fölvette első számú politikai ellenségének az új alakulatot – ahogy ők mondják – »Orbán Viktor frakcióját«, és ők, valamint a médiájuk teljes erővel folytatják a magyar miniszterelnök démonizálását: az európai nyilvánosságban ördögként festik le, riogatnak vele, rágalmaznak, hogy a patrióta pártokat megosszák. Aki bírta gyomorral, tanúja is lehetett mindennek a strasbourgi vita során.

A két tábor – a jelenlegi főirányt képviselő, kincstári hatalompárt erői, illetve a kihívójuk – fő politikai tételei és a köztük levő konfliktusok már az előzményekből is láthatók. A nagy témák adottak: a bevándorlás, határvédelem, közbiztonság, béke, nemzeti szuverenitás. Ehhez kapcsolódnak a további vitatételek, mint az agrárium és az egyre több túlzásba eső zöld ideológia ütközése, az európai iparpolitika, szabadkereskedelem vagy piacvédelem ügye. A józan ész, a hagyományok, a keresztény örökség tisztelete, a polgárok érdeke újra utat találhat az európai politikába.

Szinte valamennyi konfliktus közepében ott vagyunk mi, magyarok is, hiszen nálunk a valódi európai alternatívát képviselő kormányzó párt már lassan másfél évtizede van egyfolytában döntési pozícióban; számos, kísérletinek indult, ma másoknak például szolgáló, a főirány által erőltetettől eltérő politikát valósított meg, jó részben olyanokat, amelyekről az uralkodó európai liberális irány minden erejével azt állította, hogy nem lehetségesek. Emlékszünk az untig ismételt jelszóra, hogy a bevándorlást nem lehet határkerítéssel megállítani? A magyar példák a valóság erejével cáfolják az ideológiai korlátjaik és kényszereik miatt tehetetlenné és az új kihívásokra továbbra is régi, kudarcot vallott megoldásokat erőltetők kiskátéit.

Magyarország pont a trendfordító képessége miatt vált veszélyessé a jelenlegi rendszer központjai számára. Ez a program a nemzet erejét, a józan ész és a változtatás hatalmát szegezi szembe a megmerevedett, életidegen, ma már a status quo védelmezésére is alig képes kincstári birodalmi ideológiával.

Az új frakció megalakulásával a korábban Magyarországon már másfél évtizede létrejött új polgári, nemzeti, kereszténydemokrata többség uniós szintű pártpolitikai fundamentuma teremtődött meg. A gondolat mellé odaáll tehát az erő. Európában most tartunk ott, ahol Magyarországon 1996-ban voltunk. Mi magyarok már láttunk ilyet, mi már egyszer megcsináltuk. Európa is képes lesz rá. A jövő európai politikája azon múlik, hogy mennyire tudnak majd élni a most megnyílt hallatlan lehetőséggel.

De Gaulle utat mutat. Ő olyan Európát akart, amivel mi is jól kijöttünk volna. Most azonban még nála is erősebbnek és okosabbnak kell lenni, de ehhez a programhoz meg lehet szerezni a választók támogatását. Meg kell ezt alkotni, aztán föl kell gyűrni az ingujjat és neki kell látni megvalósítani a XXI. század Fouchet-tervét! Európa Főnix programját!”