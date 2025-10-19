Sokan nagyon alábecsülik, hogy Budapesten lesz a Trump-Putin béketárgyalás. Szerintem egy nagyon fontos tényt mindenki kifelejt. Azért alulbecsült dolog ez, mert hatalmas maratont futott Magyarország Trianontól máig. Magyarországot megcsonkították, a mai Oroszország és a Nyugat közé szorították.

Ez nem a mi döntésünk volt, ezügyben szavunk sem lehetett.

Így annak, hogy ma mi adunk teret egy potenciális harmadik világháborút megelőző tárgyalásnak, nagyobb szimbolikus értéke van, mint amit a legtöbben látni akarnak. Én legalábbis így gondolom: a megcsonkított Magyarország ma nagyobb szerepet kap a geopolitikai stratégiákban, mint Brüsszel.

És akkor itt van egy magyar elemző, aki azt írta a minap, hogy „A kérdés csak az: Magyarország szereplő lesz, vagy díszlet.” Tényleg? Helyszínt és mediátori szerepet vállalni ciki? Felőlem lehetünk csak díszlet is, mert díszlet nélkül nincs előadás. Nem attól lesz valaki szakértő, hogy mindenben a problémát keresi.