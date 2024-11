A franciák szerint embernél is nagyobb stratégákat termel ki a hangyák birodalma

Ez valóban a hangyák birodalma

Tegye fel a kezét, aki évtizedekkel ezelőtt sok órát eltöltött a SimAnt és társai (SimCity, Theme Hospital stb.) mellett! Sajnos vagy szerencsére nem látom, ki tett így. Mindenesetre a Two Point Hospital (és Campus) kivételével nem sok játék hozta vissza a klasszikusok varázsát. Az Empire of the Ants viszont képes erre. Nem kiemelkedő, de jól összerakott, egyszerűbb stratégia (leginkább talán a Pikmin-sorozattal hozható párhuzamba), ami ráadásul kifejezetten mutatós. Nem egy komplex, világháborús játék (Company of Heroes, Hearts of Iron vagy Men of War), aminél tényleg hosszú órákra elvész az ember, ahogy győzelemre viszi a kedvenc frakcióját, de kell ilyen is, pláne azért, hogy a fiatalabbakat és a kezdőket is bevonzza a műfaj.