Váratlan ajánlatot kapott Putyin: Zelenszkij szeretné befejezni a háborút

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a béketárgyalások megkezdéséhez az ukrán energia-infrastruktúra elleni légitámadások befejezése lehet az első lépés – írja a Kárpáti Igaz Szó a Financial Times alapján.

Amennyiben sikerül eredményeket elérni az energia és a hajózás terén, az már jelezheti, hogy Oroszország készen áll a háború befejezésére”

– fogalmazott Zelenszkij.

Zelenszkij alkuja

A cikk arról is említést tett, hogy az ukrán elnök alkuajánlatot tett Oroszországnak: nem támadják tovább az orosz energiaellátást, amennyiben Oroszország is felhagy a hasonló támadásokkal, ami a lap szerint a háború aktív szakaszának a végéhez is vezethet. Az ajánlat magában foglalja a teherhajók elleni támadások felfüggesztését is.

A Financial Times azt is hozzátette, hogy Zelenszkij kijelentésében közrejátszhat a csatatéri helyzet, mivel a kurszki betörés óta az ukrán erők nem képesek áttörést elérni,

sőt, visszaszorulóban vannak a közel ezer kilométeres frontvonalon.

Kedden a Mandiner is beszámolt róla, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerül Ukrajna, olyannyira, hogy Zelenszkijnek hamarosan már katonája sem lesz.

