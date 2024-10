Nyitókép: Képernyőfotó

„De amikor a sajtó nem tudja megkerülni a sztorit, és mindenhol azzal foglalkoznak, hogy Trump mit csinált a Mekiben, akkor elkerülhetetlenül az a kérdés is ottmarad, hogy akkor most mi a helyzet Harris-szel, valóban dolgozott-e valaha Mekiben, vagy csak ezt hazudta. Tehát nem tudják elásni ezt a sztorit. És mivel nem tudják elásni, a mainstream média teljes kommunista üzemmódba kapcsol. Számomra ez a legmegdöbbentőbb az egészben – bár túlzás lenne azt állítani, hogy meglepődtem. De mégis, az ember azért egy kicsit minden alkalommal visszahőköl, amikor újra és újra szembesül vele, hogyan működik a magát függetlennek hazudó, totálisan a globalista bal oldal tenyeréből evő és a seggét nyaló sajtó.

Mert mi is történik: a Forbestól a New York Timesig azt írják mindenütt: Trump bizonyítékok nélkül cáfolja, hogy Harris a McDonald’s-nál dolgozott. Ízlelgessük csak egy kicsit: »A vádlott bizonyítékok nélkül cáfolja, hogy ő ölte volna meg az áldozatot«. Tehát: valaki állít valamit, bizonyítékok nélkül, de nem neki kell az állítást bizonyítania, hanem akik tagadják, azoknak kell bizonyítékot hozni a cáfolatra. Ez már tényleg a színtiszta kommunizmus, ahol hiába állítja Kovács József esztergályos, hogy ő nem szidta Rákosit, a vád már megszületett, hogy szidta, és ugyan senki nem hallotta, de Józsi bácsinak kell(ene) bizonyítania, hogy tényleg nem szidta (még magában sem).

Trump stábja ellenőrizte, és a semmilyen nyomát nem találták, hogy Harris valaha is dolgozott volna a McDonald’s cég hálózatának bármelyik egységében. Harris maga azóta sem tudott semmilyen bizonyítékkal előállni. Olyannyira nem, hogy amikor továbbra is ragaszkodik az állításához, hogy márpedig de, most már egyrészt annyival árnyalja, hogy egyetem alatt volt, tehát nem a családját kellett ebből eltartania, és innentől kezdve máris a munkáról és a családok eltartásáról szóló monológgal tereli el a szót. Másrészt pedig – milyen érdekes – soha nem hangzik el egyetlen konkrétum sem, hogy pontosan mikor, melyik városban, stb. történt mindez. Vagyis láthatóan az ő McDonald’s-nél töltött tapasztalata egy nagy lóf*szburger – hogy stílszerűek legyünk.”