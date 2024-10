Orosz drónok miatt riasztották a vadászgépeket a NATO-tagállamban

Nyitókép illusztráció. Fotó: JAVIER TORRES / AFP

Két román F-16-os vadászgépnek is fel kellett szállnia október 24-re virradóra, miután gyanús radarjeleket fogtak – írta az Ukroinform.

A lap emlékeztetett, hogy a szomszédos NATO-tagállamban

sokadik alkalommal fordul elő, hogy orosz drónok lépnek be a légtérbe,

melyek miatt útnak kell indítani a vadászgépeket. Most az okozta a riadalmat, hogy a radarberendezések egy órás eltéréssel kétszer is ismeretlen repülő eszközöket mértek be a légtérben.

Az Ukroinform úgy tudja, Konstanca és Tulcea felett érzékelték a drónok belépését.

A múlt héten is riasztották az F-16-osokat

Az esetről a román védelmi minisztérium is beszámolt. Közleményükből kiderült, hogy a vadászgépek egyik kisméretű eszközzel sem kerültek kapcsolatba.

A kommünikében arra is kitértek, hogy a múlt héten folyamán négy F-16-os indult a drónok keresésére, ám akkor sem sikerült megtalálni ezeket, majd eltűntek a radarképekről. A beszámolók szerint akkor sem érzékeltek becsapódásokat.