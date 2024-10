Nógrádi György szerint az ő életében már nem lesz béke a Közel-Keleten

Nyitókép: Ultrahang

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt az Ultrahang vendége.

Izrael-Irán

Nógrádi szerint az elmúlt napok egyik legfontosabb külpolitikai történése az volt, hogy Irán csapást intézett Izrael ellen. „Ilyen csapás volt már áprilisban, akkor Izraelnek rengeteg ideje volt felkészülni. Akkor belépett Jordánia, USA és a nyugati hatalmak. Most sokkal gyorsabb rakétákat indított Irán, ugyanakkor most is értesítette a nyugati hatalmakat, hogy csapás lesz Izraellel szemben, nyilvánvaló volt, hogy az információt mindenki átadja, ennek megfelelően a veszteség minimális volt” – fogalmazott.