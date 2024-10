Manfred bácsi stréber diákja szorgosan írja a leckét

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„Irány a budapesti képviselőinkkel a »hanyatló« és »veszélyes« Bécs” – ironizált a TISZA-vezér csütörtök reggel a vonat előtt pózolva, majd nemsokára utánaküldött egy étkezőkocsis fotót is, ezúttal „Útban a hanyatló nyugatra” felirattal. Aztán este még érkezett egy biciklizős kép is a csuda eredeti szöveggel: „Az élet két keréken Bécs »veszélyes« negyedében. Remélem látszik az arcomon a rettegés [napszemüveges szmájli]”.

Mellékszál, hogy EP-képviselőként mindeközben épp Strasbourgban lett volna a helye –

amikor a múltkor egyszer odatalált, rögvest azzal villogott, hogy ő bezzeg ott van, még véletlenül se máshol; erre most egy EuroCity komfortos étkezőkocsijában élvezi az Utasellátó menüjét és Bécsben biciklizget, a világ legtermészetesebb dolgaként hagyva ki az uniós készséghiányról és versenyképességről, valamint a fiatalok manipulálásának problémaköréről szóló európai parlamenti vitát. De spongyát rá. Érdekesebb ennél ez a hanyatlással való folyamatos ironizálás.

Kilóg tőle ugyanis a lóláb.

Lehet (bár egyre kevésbé sikerül) cselesen, időhúzással kikerülni a brüsszeli migrációs politika melletti egyértelmű állásfoglalást,

lehet teátrálisan háborogni annak potenciális lehetősége miatt, hogy Magyarország valamely határközeli településének külterületén valaha is jövevényeket szállásolnának el – csakhogy mindez sajnos hiteltelen, ha ugyanarról a Facebook-profilról közben visszatérően megy a vicceskedés azon, hogy Bécs, Brüsszel vagy Berlin idézőjelben, hehe, hanyatlik, röhögős szmájli. Ha igazából nem is hanyatlanak, akkor mi baja lenne Magyar Péternek a tömeges migrációval? Ha valójában semmiféle romlás nem tapasztalható arrafele, akkor mit kellene parázni néhány migránsbefogadó központ miatt?

Ha szerinte a Favoriten negyed messzemenően cool, ahol jólesik cangázni egyet a csajokkal, akkor miért lenne ellenére egy kis Favoriten-életérzés itt-ott Budapesten?

Az ironizálók hivatkozási alapja ilyenkor általában az Economist csoport évenkénti jelentése, amely immár sorozatosan Bécset hozza ki elsőnek a világ legélhetőbb nagyvárosainak rangsorában – csakhogy még abban is azt látjuk, hogy az előny lassanként olvadóban; a „kultúra és környezet” kategóriában a korábbi 96,3 pontos eredmény 93,5-re csökkent. Hiába jelent ez összességében továbbra is első helyezést, javulásnak nehezen nevezhető – pedig az „oktatás” kategória például töretlenül kiérdemli a maga 100 pontját, noha épp a múlt héten tüntetett több száz bécsi tanár „Nem bírjuk tovább” felkiáltással, panaszolva a tanárhiányt, a bürokráciát és a munkakörülményeket; ideértve azt, hogy diákjaik legalább fele nem beszél eléggé németül ahhoz, hogy követni tudja a tanórát. Egy 23 éves tanítónő 22 fős osztályában hatan már másodszor próbálkoznak a második osztállyal,

egyetlen kisdiáknak sem a német az anyanyelve, hárman pedig máig sem ismernek egyetlen betűt se. Ilyen ez a 100/100 pontos oktatás.

De változatlanul maximális pontszámot kapott Bécs a bűnügyi helyzetet is magában foglaló „stabilitás” kategóriában is, miközben az erőszakos bűncselekmények száma 2023-ra a 2014-es bázis 117 százalékára emelkedett (igaz, az Ausztria egészében mért 128 százalékhoz képest ez még egész szolid számadat). Idén aztán bandaháború is kitört szír és csecsen bevándorlók között: „Brigittenau, Meidling, a már korábban is sokak által no-go zónának tekintett Favoriten lakossága rémülten figyeli az egyre vadabb erőszakot, kevesli és elkésettnek találja a rendőri beavatkozást, sokallja a sérültek számát” – írta júliusban nem más, mint a HVG, a cikk későbbi részében utalva arra is, hogy „kezdenek mindennapossá válni a lányok – akár az alig 12 évesek – elleni szexuális támadások”. Ugye, mennyire jópofa az a családapa, illetve az a politikus, aki ezek után azon viccelődik, hogy lárifári, ő a stábjával simán végigbiciklizett ott egy utcán! LOL, egyem a humorát.