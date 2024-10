Magyarország is nyerhet rajta: atomerőművet épít Kazahsztán

Az új erőmű helyét már lehet tudni: egy Ülken nevű falu lesz a Balhas-tó mellett Délkelet-Kazahsztánban, amely a világ második legnagyobb sós vizű tava. Azt viszont még senki sem tudja, ki csaphat le a várhatóan 10-12 milliárd dolláros üzletre. A hagyományosnak mondható környezetvédelmi érvek (a katasztrofális balesetek lehetősége és az elhasznált fűtőanyag tárolásának megoldatlansága) mellett ez volt a másik fontos ütőkártya az erőművet ellenzők kezében.

A lakosságban ugyanis látványosan van némi félelem azzal kapcsolatban, hogy a projekt esetleg a Roszatom kizárólagos kivitelezésében, orosz finanszírozással valósulhat meg, ami ismét szorosabbra fűzné Kazahsztán orosz függését, amely az elmúlt években jelentősen lazulni látszott.

Kaszim-Zsomart Tokajev elnök a népszavazás napján épp ezért személyesen is jelezte, hogy pozitív eredmény esetén

több ország több vállalatát magában foglaló konzorciummal szeretné megépíttetni az erőművet.

Erről beszélt a népszavazás előtt néhány nappal egy nagyinterjúban az ország energiaügyi minisztere, Almaszadam Szatkalijev is. Ő a törökországi Akkuyu erőmű orosz-francia-kínai-török konzorciumát, Egyiptom koreai atomerőművét és a Kínában épült orosz-kínai technológiájú erőműveket emelte ki pozitív példákként. Szagidulla, a helyi energetikai szakértő ugyanakkor kevésbé lelkes a konzorcium gondolatától – szerinte az a jobb, ha van egy fővállalkozó, akit az esetleges hibák esetén a felelősség is egyértelműen terhel. A technológia kapcsán viszont volna nem túl válogatós, szerinte bármi megfelelne az országnak, ami az elmúlt évtizedben a világon tendert nyert.

Kazahsztán ráadásul a párizsi klímaegyezmény szerinti vállalásait úgy teljesíti, hogy az energiaigényes iparágakra, valamint az energiaiparra magára vonatkoztatva is az európai uniós sztenderdeket vette át. Az ezekre való átállás 2-8 éves munkatervét az ország már kidolgozta, s mivel az atomerőmű megépítése 8-12 év alatt reális,

azt megtervezni csak olyan módon szabad, hogy az Európában megépíthetőnél ne legyen semmiben rosszabb.

Lapunknak egy konzorcium lehetőségét pendítette meg Roman Vaszilenko európai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettes is, aki emellett azt is kifejezte, hogy Magyarországra és Szlovákiára kiemelten számítanak a leendő atomerőmű szakembereinek kiképzésében, hiszen országaink jelentős atomerőmű-üzemeltetési tapasztalattal rendelkeznek. Hazánkkal és északi szomszédunkkal Kazahsztán már alá is írta a szakemberek kiképzésére vonatkozó memorandumot.