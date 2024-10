Kimondta a világhírű geopolitikai szakértő: Izraelnek ott kell csapást mérnie Iránra, ahol a legjobban fáj

Nyitókép: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„Egy jól megtervezett izraeli válaszcsapás akár a jelenlegi iráni ajatollah-rezsim végét is elhozhatja, ha az az ország olajexportját célozná meg” – írta Edward Luttwak ismert geopolitikai szakértő az Unhard.com-on megjelent véleménycikkében, amit a Neokohnon szemlézett.

Luttwak szerint Irán számára az olajbevételek jelentik a legfontosabb forrást, amelyből a közel-keleti proxyhadseregeket, például a Hezbollahot is finanszírozza.

A szakértő szerint Izraelt története során leginkább arab szomszédai fenyegették, ami számos háborút eredményezett Egyiptommal, Jordániával, Szíriával és Irakkal.

Luttwak szerint azonban ezek az arab országok valójában a Szovjetunió meghosszabbított kezei voltak, hiszen Moszkva hatalmas katonai támogatást nyújtott nekik, beleértve tankok és repülőgépek szállítását. Az Izrael elleni fenyegetés abban az időben komoly volt, de senki sem gondolt arra, hogy magát a Szovjetuniót támadják meg, mivel ez súlyos következményekkel járt volna.

Mára azonban megváltozott a helyzet.

Az Izraelt fenyegető síita milíciákat, amelyek az október 7-i események után tovább fokozták támadásaikat, teljes mértékben felfegyverzi és irányítja Iránt. Ezek a csoportok, köztük a libanoni Hezbollah és a jemeni húszik is egyre inkább Teherán pénzügyi támogatásától függenek.

Ha elvágják a pénzt, gyorsan elsorvadnak

– írja Luttwak, kiemelve, hogy még a legelkötelezettebb milicistáknak is fizetésre van szükségük, hogy fenntartsák magukat.

Véleménye szerint Irán olajexportja nélkül ezek a csoportok jelentős pénzügyi nehézségekkel szembesülnének, hiszen a források jelentős része külföldi katonai kiadásokra megy el, amerikai dollárban. Az iráni gazdaság 83 százaléka az olajexportból származik, és ez finanszírozza nemcsak a regionális milíciákat, hanem az iráni Forradalmi Gárda költséges programjait is, beleértve a rakéta- és nukleáris fejlesztéseket.

Luttwak úgy látja, hogy az egykori amerikai elnök, Barack Obama idején meghozott egy „hallgatólagos szabály”, amely tiltotta az izraeli támadásokat Irán ellen, korlátozta Izrael mozgásterét. Azonban most, hogy Irán belső gazdasági problémákkal küzd, és a hiperinfláció az ország lakosságát egyre nehezebb helyzetbe hozza, egy ilyen csapás pedig akár az ajatollah-rezsim végét is jelentheti. Luttwak szerint egy izraeli katonai akció sok kérdést vet fel, de ha sikerülne Irán pénzügyi forrásait elvágni, az nemcsak Izrael, hanem a nyugati érdekek számára is jelentős győzelmet hozhatna.

Az olajexport megsemmisítése az elnyomó rezsim bukásához vezethet”

– tette hozzá a szakértő.