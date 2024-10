Keresztbe feküdtek az olasz bíróságok az illegális bevándorlás elleni harcnak

A római polgári bíróság bevándorlásügyi tanácsa pénteki ítéletében úgy döntött,

hogy az első migránsokat, akiket Olaszország Albániába küldött, Olaszországba kell szállítani, mert származási országaik „nem biztonságosak”

– számol be a European Conservative.

Az érintett 16 migráns Bangladesből és Egyiptomból származik, ez okozza a bonyodalmakat. Ezen országok ugyanis azon 22 ország közé tartoznak, amelyek nemrég kerültek rá Róma „biztonságos” – azaz: üldöztetés, kínzás, illetve önkényes erőszak által nem jellemzett – országokat tartalmazó listájára. Ugyanakkor ezen országok némelyike úgy került rá a listára, hogy bizonyos területeit az olasz kormány „nem biztonságosnak” nyilvánította.

Az Európai Unió Bírósága szerint egy országot csak egészben lehet biztonságossá vagy nem biztonságossá nyilvánítani, részenként nem; erre az ítéletre hivatkozott a római bíróság. A 16 migráns azóta már Olaszországban van.

Carlo Nordio olasz igazságügyi miniszter tiltakozott az ítélet ellen.

Az nem lehet, hogy a bíróság definiáljon egy államot biztonságosnak vagy kevésbé biztonságosnak – ez magas szintű politikai döntés”

– vélekedett a miniszter, aki szerint a bíróságok nem politizálhatnak, hiszen egy ilyen döntés diplomáciai incidenshez is vezethet, például ahhoz, hogy „egy baráti országot, Marokkót nem biztonságosnak nyilvánítsák”. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a bíróság azon az alapon nyilvánít nem biztonságosnak egy országot, hogy ott még léteznek olyan gyakorlatok, melyek az olasz jogrendszerből már eltűntek – ilyen a testi fenyítés vagy a halálbüntetés –, akkor például az Egyesült Államokat is nem biztonságosnak kellene nyilvánítani.