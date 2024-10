Hirtelen a CDU kancellárjelöltjének is elege lett az európai Ukrajna-politikából

Nyitókép: KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Egyórás nagyinterjút adott a német köztelevízió egyes csatornájának Friedrich Merz CDU-elnök, Németország toronymagasan legnépszerűbb, 31 százalékon álló pártjának kancellárjelöltje.

Merz, aki a jelenlegi trendek folytatódása esetén jövő év végén átveszi Németország kormányzását, súlyos szavakkal illetve az európai Ukrajna-politikát.

Kritikájának apropóját az adja, hogy a múlt hétre tervezett németországi csúcstalálkozót, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismertette volna „győzelmi tervét”, lemondták – mivel a Milton hurrikán miatt otthon maradt Joe Biden jelenléte nélkül nem látták volna értelmét az európai vezetők. „Miért is kellene az Európai Unió húsz állam- és kormányfőjéből álló csoportnak lemondania egy konferenciát, ha az amerikai elnöknek a hurrikán miatt otthon kell maradnia?” – tette fel a kérdést Merz, hozzátéve, hogy

„miért tettetik magukat az európaiak kisebbnek, mint amekkorák?”

Kifejtette: úgy látja, hogy „az egész, Ukrajnában dúló háború kapcsán erősebb európai szerepet kellett volna felvennünk”, s már most intézkedéseket javasol Donald Trump elnökválasztási győzelme esetére, hiszen Ukrajna támogatásának „a jövőben lehetséges, hogy Amerika nélkül kell történnie, és úgy is sikerülnie kell”.

Stratégiai tekintetben is súlyos kritikái vannak az európai Ukrajna-politikával szemben, sőt: Orbán Viktorhoz hasonlóan neki is úgy tűnik, mintha nem is lenne európai Ukrajna-stratégia. „Az egész vitában hiányzik nekem az, hogy a lehetőségeinkre stratégiailag tekintsünk. Akár a nyitott könyv, úgy hevernek az asztalon a viták témái, amelyeket az Ukrajna-téma kapcsán Európában, Németországban, vagy a szövetségi kormányban vívnak. Putyin ebből úgy olvashat, mint egy nyitott könyvből” – panaszolta fel Merz. Emellett hiányolja azt is, hogy sosem mondta a Nyugat Oroszországnak azt, hogy Ukrajnának abban az esetben engedélyezi az orosz területek támadását nyugati fegyverekkel, ha az oroszok tovább bombázzák a civil infrastruktúrát.

„Lényegében sosem történt stratégiai döntéssorozat a NATO-n vagy az Európai Unión belül” – így Merz.

A háború tárgyalásos rendezése kapcsán közölte:

„Megmondanám Putyinnak: Készek vagyunk tárgyalni”.

Szerinte egyébként „az, hogy a Nyugat kész a tárgyalásra, köztudott”.