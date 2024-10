Felvidéki Betyárok és a huszonegyedik századi Pozsony – felemás érzések az első szlovák-magyar sorozat, a Pressburg kapcsán

Ekkor még ő is megígérte a magyar nyelvű feliratot a szlovák nyelvű megszólalásokhoz.

Aztán később, idén szeptemberben Molnár Csaba már elmondta, nem lesz magyar felirat a szlovák részeken, ellenben magyar és angol nyelvű „mutációkról” beszélt, bármit is jelentsen ez a gyakorlatban.

Itt van egyébként Molnár Csaba magyarázatában egy erős bicsaklás. Hiszen azt is elmondta, hogy Pressburg szimbolikus cím, a multikulturális olvasztótégelyre utal, amikor együtt éltek különböző népek, s ennek megtalálták a módját – nos, egy olvasztótégelyben nem együtt élünk, hanem összeolvadunk, egyneművé válunk.

A filmsorozat maga tele van az egymásra utaltságra vonatkozó, többrétegű célzásokkal, de gondosan kerüli például a Pozsony eredeti, német-magyar dominanciájára való direkt utalást, és ott is kicsit botlik a történet, amikor Attila édesanyja közli, hogy a dédapja is ezen a földön gazdálkodott, ahol apja gazdasága van – érteni vélem, hogy azt fejezi ki ezzel, hogy a magyarok igenis őshonosak erre, amit másképp nem tud átadni a szlovák közegnek, ugyanakkor aligha maradt bárki birtokában a dédapja földje a Beneš-i nacionálkommunista csehszlovák jogfosztások után – mindegy, ennyi egyszerűsítés belefér, beleférhet akár, ha pragmatikusan nézzük.

A kedélyes összekacsintások – amikor Zita, a kozmopolita szlovák influenszerlány magyarul mondja Csuja Imre karakterének, hogy „a treszkáért és a halászléért én is ölni tudnék”, vagy amikor Attila egy lángososnál kap munkát, amit odafent éppenséggel úgy írnak: lángoš – tudnak színesek lenni, és ha az ember nem megsértődési céllal nézi a sorozatot, nem akad fenn rajtuk.

Tiszteletreméltó Molnár Csaba azon törekvése is, aminek úgy adott hangot, hogy büszke rá, hogy „egy olyan sorozatot készítettünk, ahol kinevetjük a szélsőségesen ilyen és olyan embereket”, illetve fontos, hogy „röhögjünk magunkon”. Más kérdés, hogy a mérleg megint billen: Attila teli szájjal szlovákozik, amikor a két városi kislány beledézsmál az almájukba, de vissza-”magyarozást”, vagy a nagyon is jellemző „Na Slovensku po slovensky!” felkiáltást még nem sikerült kifigyelnem a sorozatban – bár nem kizárt, hogy megjelenik ez is, lévén a sorozat idején, 2013-ban még igen erős volt a szlovákiai magyarellenesség is, és ha valamiféle hitelességre törekedtek a készítők, akkor bizony ennek is helye volna, nem csak a hülye maszkban bohóckodó Betyároknak.