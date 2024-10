Amerikai elnökválasztás: pánikolnak a demokraták, botladozik Kamala Harris kampánya

A számok

A felmérések ugyan továbbra is szoros versenyt mutatnak, azonban az általános trendek elkezdtek Trumpnak és a republikánusoknak kedvezni. Egyre több billegő államban Trump van az élen. Észak-Karolinában például 5%-kal vezet a Rasmussen szerint. Az úgynevezett „napos övezetben”, többek között Arizonában és Nevadában szintén a republikánus elnökjelöltnek áll a zászló. A „rozsdaövezet” két fontos billegő államában, Wisconsinban és Michiganben is több felmérés szerint Trump vezet a Forbes szerint. Harris a legtöbbet Pennsylvania államban kampányol, és ott a legtöbb felmérésben vezet is, bár nagyon kevéssel.

Az elmúlt hetek legtöbb közvélemény-kutatása szerint országosan Harris áll az élen néhány százalékkal, ez azonban tévedési határértéken belül van, és könnyen lehet, hogy a demokraták hiába kapnak több szavazatot novemberben, mégis elvesztik a választást (ez történt 2016-ban is.)

Másrészt az NBC News legújabb országos felmérései szerint Trump és Harris annyira közel vannak egymáshoz, hogy lehetetlen megmondani, ki vezet.

Az NBC felmérései azt mutatják: míg Harris támogatóinak aránya nem változott, a bizonytalanul nyilatkozók száma csökken, és úgy tűnik, Trump oldalára álltak át. Egyre inkább az a hangulat uralkodik Washingtonban és az amerikai elemzők között, hogy Donald Trump vezeti a versenyt.

A Harris-kampány ennek következtében támadó módba kapcsolt és próbálják belehúzni Trumpot egy újabb vitába, valamint az alelnök elkezdett Trump egészségügyi állapotáról beszélni. Ami némileg meglepő lépés tekintettel arra, hogy Harris is része volt annak a szűk körnek Biden elnök körül, aki falazott az állapotával kapcsolatban.

Már csak három hét van hátra a szavazás nagy napjáig, de az valójában már zajlik, hiszen több államban már elindult a korai szavazás. A trendek jelenleg Trumpnak kedveznek, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy mégis lesz egy „októberi meglepetés.” Az biztos, hogy a republikánusok Kamala Harris színre lépése óta még soha nem voltak olyan magabiztosak, mint most.