Kínos: Kamala Harris a Wikipédiát plagizálta a könyvében

Már csak néhány hét van hátra az amerikai elnökválasztásig, és a felmérések még mindig egy szoros eredményt jósolnak. Nem segíti a demokraták kampányát, hogy a héten kiderült: Kamala Harris könyvének több részében plágiumot követett el.

Dr. Stefan Weber osztrák „plágiumvadász” jelentése szerint Harris és társszerzője, Joan O'C Hamilton 2009-ben megjelent könyvében 27 „plágiumtöredék” található. A Smart on Crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer (magyarul: Okos bűnüldözés: Egy ügyész terve arra, hogyan legyünk nagyobb biztonságban) című könyv akkor jelent meg, mikor Harris a kaliforniai államügyészi székért kampányolt – számolt be a Newsweek.

A 49 oldalas jelentésben Weber és csapata azt is állítja, hogy

a demokrata elnökjelölt és társszerzője a Wikipedia egyik cikkéből másoltak és illesztettek be egy részt a könyvükbe.

„Kamala Harris hamisított egy forráshivatkozást, kitalált egy nem létező oldalszámot. A Goodwill Industries önreklámozó tartalmát szó szerint lemásolta a forrás megjelölése nélkül” – írta Weber az elemzésben.

Stefan Weber szerint több esetben ugyan fel lett tüntetve az idézet, de átírták a tartalmat. Másol szimplán elhagyták az idézőjeleket. A Newsweek azzal próbálja mentegetni Harrist, hogy lehetséges, hogy a könyvet „szellemíró” írta.

Egy elcsent anekdota

Az osztrák „plágiumvadász” arról is ír, hogy Harris említ egy gyerekkori történetet a könyvben, amely szinte egy az egyben megegyezik Martin Luther King egy híres történetével.

Harris azt állítja a könyvében, hogy mikor kislány volt egy polgárjogi felvonuláson elszakadt a szüleitől. Mikor arról a pillanatról ír, mikor a szülei rátaláltak,

a történet kezd nagyon hasonlítani a híres polgárjogi vezető által megosztott történetre.

Harris verziója a 2009-es könyvből: „Édesanyám elmesélte a történetet arról, ahogyan nyűgösködtem, és ő azt mondta nekem: »Bébi, mit akarsz? Mire van szükséged?« Én meg csak néztem rá, és azt mondtam: »Szjabadságot'« – áll a könyvben.