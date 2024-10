A németek lassan az új Orbánként emlegetik Tuskot

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„Vajon Donald Tusk az új Orbán Viktor?” – tette fel a kérdést a Berliner Zeitung a lengyel migrációs stratégiához fűzött kommentárjában, ugyanis továbbra is a német média figyelmének középpontjában állnak a migráció és a határvédelem problémái. Az írást a Do Rzeczy is szemlézte.

Az összeállításban Donald Tusk miniszterelnököt a magyar kormányfővel, Orbán Viktorral hasonlították össze. A szerző, Witold Mrozek azt állította, hogy

ha most lennének parlamenti választások Lengyelországban, akkor a PiS és a Konföderáció koalíciója szerezné meg a győzelmet.

Mrozek véleménye szerint a Konföderációnak nem kell feltétlenül a PiS-szel való szövetségre ítélve lennie, hanem a mostani kormánypárttal, a PO-val együtt is kormányozhatna, ami „logikus következménye lenne annak, hogy a Konföderáció közeledik a lengyel politika fősodrához és Tusk ezzel egyidejűleg jobbra fordul”.

Az újságíró azzal érvel, hogy Orbán magyar miniszterelnök liberálisként kezdte politikai pályafutását – akárcsak Tusk. „Reméljük, hogy Tusk nem fogja úgy végezni, mint Orbán” - olvasható a cikkben.