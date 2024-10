A magyar kultúra iránt rajonganak az ausztrálok Sydneyben

Soha nem látott érdeklődés közepette nyílt meg

Sydney első magyar grafikai kiállítása,

amely a kikötőváros belvárosában várja a magyar művészet iránt rajongó ausztrál és nemzetközi közönséget.

Gyulai Líviusz Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia nemrég elhunyt tagja tiszteletére megnyíló kiállítás azért is egyedülálló, mert ilyen nagyszabású magyar művészeti kiállításra még Sydney-ben nem került sor. B. Nagy Péter a Sydney-i Konzuli Iroda vezetője a megnyitón méltatta Ausztrália és Magyarország között fennálló több évtizedes barátságot, valamint a kultúra, mint összekötő híd szerepét hangsúlyozta.

„Távoli kultúrák találkozása ez, egy olyan művészeti ágban, ahol nincsenek, mert nem is lehetnek nyelvi nehézségeink. Az irodalom és a képzőművészet összekapcsolódása, külföldön azért számít rendhagyó találkozásnak mert a nyelvek sajátosságai miatt az viszonylag nehezen adaptálható.

Gyulai Líviusz azonban művészetével megtanulta összekötni a népeket. Erre különösen nagy szükség van a mai háborgó világunkban.

Ausztrália és Magyarország noha távol esnek egymástól – azonos értékközösséget képviselnek. Magyarország büszke művészeire és világhírű alkotóira, akik meghatározó szerepet vállaltak a XIX. és XX. század művészeti arculatának formálásában. Bízunk benne, hogy országaink közötti együttműködés és a fennálló ausztrál-magyar barátság folytatódik, hiszen a két nemzet méltán képvisel elismerő helyet az egyetemes kultúra világában” – mondta el a konzuli iroda vezetője.

A mintegy 5 millió lakosú Sydney New South Wales állam fővárosa, egyben pénzügyi és kulturális központja. A Konzulátus által szervezett kiállítás megnyitóján a város és New South Wales állam képviselőin túl, helyi politikusok, a helyi diplomáciai testület magasrangú képviselői a diaszpóra magyarság helyi képviselői, az egyházak és felekezetek képviselő is képviseltették magukat. A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megvalósuló egyedülálló kiállítást, és

a művész különleges grafikai alkotásait október közepéig tekinthetik meg Sydney-ben

a magyar kultúra iránt érdeklődők.