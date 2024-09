Zelenszkij „győzelmi terve” már „90 százalékos”, el is repül vele Bidenhez, hogy megbeszéljék

Nyitókép: OLIVIER DOULIERY / AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jövő héten az Egyesült Államokba utazik – írja a Politico Sergii Nykyforov ukrán szóvivőt idézve. A lap szerint az ukrán elnök felszólal majd az ENSZ Közgyűlésén, valamint találkozik Joe Biden amerikai elnökkel is.

Zelenszkij bemutatja a győzelmi tervét [Bidennek], és arra számít, hogy megvitatják majd annak részleteit, valamint az Egyesült Államok további támogatását”

– idézi a lap az ukrán elnök szóvivőjét.

Zelenszkij szeretne találkozni Kamala Harris amerikai alelnökkel, mindkét párt kongresszusi képviselőivel és Donald Trump republikánus elnökjelölttel is. De összefutna az amerikai védelmi és energiaipari vállalatok, valamint az ukrán közösség képviselőivel, és a közgyűlés keretein belül kétoldalú megbeszéléseket folytatna nemzeti vezetőkkel és nemzetközi szervezetekkel.

A Fehér Ház megerősítette: Biden fogadja Zelenszkijt

A Fehér Ház megerősítette, hogy Biden szeptember 26-án találkozik Zelenszkijjel, és azt is, hogy Harris alelnökkel is találkozhat majd az ukrán elnök – erről Karine Jean-Pierre sajtótitkár csütörtöki közleményében számolt be.

Az elnök és az alelnök hangsúlyozni fogja, hogy rendületlenül elkötelezett Ukrajna támogatása mellett mindaddig, amíg az ország nem győz a háborúban”

– fogalmazott Jean-Pierre.

Trump „valószínűleg” találkozni fog az ukrán elnökkel

Zelenszkij már augusztus elején bejelentette, hogy bemutatná győzelmi tervét mindkét elnökjelöltnek, valamint Bidennek – emlékeztet a Politico, hozzátéve, hogy Trump „valószínűleg” ugyancsak találkozik majd az ukrán elnökkel.

Zelenkij „győzelmi terve” 90 százalékban kész

Zelenszkij „győzelmi terve” 90 százalékban készen áll – jelentette be hétfői közleményében az ukrán elnök. Mint fogalmazott: „a terv katonai, politikai, diplomáciai és gazdasági” tartalommal is bír, amelynek létrehozásában az ukrán elnök szerint az egyes szektorok kulcsemberei részt vesznek.

Egyértelműen meghatározták a szükséges lépésket Ukrajna számára”

– tette hozzá az ukrán elnök.