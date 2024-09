Washington Post: Nagy a félelem Ukrajnában, hónapokon belül eldőlhet a háború

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Fareed Zakaria, a Washington Post újságírója nemrég a Jaltai Európai Stratégiai Konferencia vendégeként Kijevben járt, és tapasztalatait megosztotta a lap olvasóival is. Mint fogalmazott,

az ukránok attól félnek, hogy hónapokon belül eldől a háború.

„Mivel nem kizárt, hogy Trump nyeri a választást, ez sürgetővé teszi a dolgot. A város már korántsem nyugodt” – idézte fel. „Feszültség van a levegőben, az egész országban kritikus a helyzet.” A szerző szerint Kijevben is megtették hatásukat az állandó orosz rakétacsapások, még akkor is, ha kevés rakéta jut át a pajzson. De mindennaposak az áramszünetek is. Ráadásul a felsoroltak miatt újabb kivándorlási hullám kezdődött.