Újra vitába küldenék a republikánusok Donald Trumpot

Más konzervatívok azt mondják, hogy a második vitának egy konzervatív felületen kellene történnie, például a FoxNews stúdiójában. Ez a televízió egyébként javasolt három októberi időpontot a két jelölt számára, még nem dőlt el, hogy ez a megoldás működőképes lehet-e.

A The Hill szerint a kezdeményezésben is aktívabb Harris stábja, a keddi vita után azonnal jelezték, hogy a novemberi voksolás előtt októberben lehetne egy második összecsapás, mire Trump első reakciójával nem mondott igent. Aztán kampánycsapata jelezte, hogy

szeptember 25-én készek lennének megjelenni az NBC stúdiójában.

Az előzetes felmérések szerint a nézők nagy része Harrist látta a vita győztesének, a nagy kérdés most az, hogy ez átfordul-e szavazási hajlandóságba is, vagyis akik a demokrata politikust látják alkalmasabbnak, azok el is mennek majd szavazni rá.

A demokraták egy szempontból tartanák fontosnak az ismétlést:

Harris ismertsége kisebb, mint Trumpé, egy második tévés vita segítene ezen hátrány ledolgozásában.

A republikánusok szerint pedig ha Trump nem kalandozik el monológjaiban, hanem fegyelmezetten érvel saját politikái mellett, illetve bírálja az elmúlt négy év meglehetősen gyenge demokrata kormányzását, akkor meg tudja fordítani a jelenleg számára kedvezőtlenebb népszerűségi trendet.