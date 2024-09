Amerikai elnökjelölti vita: először csapott össze Donald Trump és Kamala Harris

A Harris kampánycsapat az utolsó pillanatig megpróbálta változtatni a vita szabályait, és elsősorban azt szerették volna elérni, hogy a mikrofonok mindig legyenek bekapcsolva, mivel a szervezők által mindig elnémított mikrofon kedvezett Trumpnak a Biden elleni vitán, mivel megakadályozta, hogy állandóan ellenfele szavába vágjon. Harris viszonylag jól teljesített a 2020-as alelnöki vitán, ahol a járvány miatt egymástól messze, plexiüveggel elválasztva ültek Mike Pence-el. Hagyományosan még sor kerülne legalább egy vitára, azonban az Axios arról számolt be, hogy a Harris kampány ezt a jelöltjük teljesítményétől tette függővé.

Hárman egy ellen

A vitára magyar idő szerint szerda hajnalban került sor Philadelphiában, a novemberi választás szempontjából létfontosságú Pennsylvania államban. A kilencvenperces vita alatt Donald Trumpnak nemcsak Kamala Harrisszel, hanem a két moderátorral is küzdenie kellett, akik öt alkalommal is „tény ellenőrizték” míg Harrist egyszer sem, annak ellenére, hogy ő is többször állított valótlanságokat. Megyn Kelly konzervatív műsorvezető a vita után kijelentette: David Muir és Linsey Davis, az ABC News riporterei voltak a legelfogultabb moderátorok, akik valaha levezettek egy elnökjelölti vitát. Ez az elfogultság a többféleképpen is megnyilvánult: Trumpnak több ellenséges kérdést tettek fel, mint Harrisnek, valamint Trumpra nyomást gyakoroltak, míg Harrisnek megengedték, hogy kitérjen a kérdések megválaszolása elől – írja a Daily Wire.

A vita alatt számtalan kérdés Trump korábbi botrányaira koncentrált, amelyekre a moderátorok reagáltatták Trumpot, majd átadták a szót Harrisnek, hogy még ő is támadhassa pár percig a volt elnököt.

Ezzel szemben Harris ellentmondásait elengedték a vitát levezető riporterek. Ebben az ellenséges hangulatban Trump küzdött azzal, hogy átvigye az üzenetét és gyakran belement olyan témák, mint január 6 vagy az abortusz hosszas tárgyalásába, amely nem kedvezett neki.