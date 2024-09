Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

„A demokrata jelöltnek számos kínos tévészereplése volt, így kérdéses, hogyan szerepel majd a vitán, amit elviekben jövő héten meg is tartanak a két elnökjelölt között. Emlékezetes, Joe Biden visszalépése is igazából az elnökjelölti vitának volt köszönhető, ahol Trump lehengerlően jól szerepelt. A mostani felmérések alapján országosan nagyjából három százalékkal Kamala Harris vezet, de ez még nem jelent semmit; 2016-ban úgy tudott Trump győzni, hogy országosan hárommillióval kevesebb szavazatot kapott. Az amerikai választási rendszerben ugyanis az államok után kapott elektori szavazatok számítanak, így ezekre kell majd koncentrálni.

Mindenesetre teljesen egyértelmű, hogy Magyarország számára Donald Trump győzelme lenne a jó hír, ugyanis a republikánus elnökjelölt számos kérdésben ugyanúgy gondolkodik, mint Orbán Viktor. Nem véletlen, hogy szinte minden kampányeseményén pozitív példaként hivatkozik a magyar kormányfőre, ami előrevetíti, hogy egy esetleges győzelme után kiváló lesz a magyar–amerikai kapcsolat, ez pedig a brüsszeli politikára is hatással lesz, érdemben megnő majd Magyarország politikai mozgástere Brüsszelben is.

Hiába ugyanakkor ez a sok választás, azt az elmúlt hónapok eseményei világosan megmutatták, hogy a globalista politikai körök mindent bevetnek annak érdekében, hogy elhallgattassák a szuverenista erőket.

»Elég csak a Fico vagy a Trump elleni merényletekre gondolni, de a jogi és gazdasági nyomásgyakorlás is mindennapos.«

Ezt éli át Magyarország is, melytől például már évek óta visszatartják a neki jogosan járó uniós forrásokat. Szerencsére Szlovákia fontos partnerünk lett és a jelek szerint Olaszország is közeledik a magyar állásponthoz a háború kérdésében, például legutóbb ők sem támogatták, hogy a nyugati fegyverekkel oroszországi területekre csapjon le az ukrán hadsereg. Ha ehhez csatlakozik Ausztria is, illetve Romániában a magyar párt visszakerül a kormányba és az Egyesült Államokban is változás áll be, akkor mindenképpen könnyebb dolga lesz a magyar diplomáciának, mint jelenleg.”

