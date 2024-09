Oroszország azonnal reagált a váratlan kijevi eseményekre

Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU / Anadolu via AFP

Hangos a sajtó az ukrán belpolitikai helyzettel kapcsolatban, miután 24 óra leforgása alatt több vezető miniszter is távozott az ukrán kormányból, többek között a nemzetközi téren is népszerű külügyminiszter, Dmitro Kuleba is távozott pozíciójából. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint azért volt szükség a kormány átalakítására, mert kemény lesz az ősz és meg kell erősítenie az ukrán kormányt.

Természetesen az oroszok sem hagyhatták szó nélkül a lépést: Dmitrij Peszkov szerint az ukránok döntése nem lesz hatással a háborús kérdéssel kapcsolatos tárgyalási folyamatra. Putyin sajtótitkára szerint az ukrán kormányátalakításnak semmi köze a háborúhoz, vagy ahogy ők hívják a „különleges katonai művelethez”. Mint mondta, egyelőre nagyon feszült az álláspont a felek között, így

egyelőre szó sem lehet béketárgyalásról.

Peszkov kijelentette, az orosz vezetés minden beérkező információt rögzít.