Orbánt dicséri, Scholzra viszont rácsapta az ajtót a német baloldal sztárpolitikusa, és ez még csak a kezdet

Kedden, azaz a mai napon tárgyalni akar a migrációval szembeni fellépésről az ellenzék vezető erejével, a Kereszténydemokrata Unióval (CDU), valamint a tartományokkal, amelyek döntő részben végzik a migránsok ellátásával kapcsolatos feladatokat. A találkozóval kapcsolatos álláspontjukról kérdezett vezető ellenzéki pártokat a Die Welt.

Emlékeztetőül: múlt csütörtökön a német koalíció „biztonsági csomagot” fogadott el a solingeni késelésre való reakcióul. Ez tartalmazza a menedékjog szigorítását, széleskörű késtilalmat, a biztonsági szervek jogkörének bővítését, valamint a biztonságos harmadik országokban már regisztrált menedékkérők számára a német szociális juttatások eltörlését.

A hétvégén választó keletnémet tartományokban kiváló eredményeket elért migrációellenes baloldali Sahra Wagenknecht Szövetség vezetője, Wagenknecht válaszában nem kertelt. Elmondta:

Látszatcsúcs várható, amely nem fogja csökkenteni a menekültek számát”, és „álmegoldások helyett az ellenőrizetlen migráció végét” követelte.

A pártelnök elmondta, hogy két alapvető újítást tartana fontosnak utóbbi cél érdekében: egyrészt azt, hogy azoknak, akik biztonságos harmadik országból – ilyen az összes EU-tagállam, valamint Svájc és Norvégia is – utaznak be Németországba, ne legyen joguk Németországban se menekültstátuszhoz, se szociális juttatásokhoz. (Azaz vonatkozzon a koalíció terve minden beutazóra, ne csak azokra, akik regisztrálták is magukat egy másik EU-tagállamban.)

Másrészt pedig azt követeli, hogy az elutasított menedékkérők elutasításukkal párhuzamosan veszítsék el az „eltartásra vonatkozó jogukat”, ugyanis „jelenleg a juttatások még mindig olyan magasak, hogy az emberek nem látják okát elhagyni az országunkat”.

Wagenknecht korábban egyébként a migráció mellett egy másik témában is a magyar álláspontot visszhangozta: méltatta Orbán Viktor békemisszióját.