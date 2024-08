Szóról szóra azt gondolja a CDU-alelnök a migránsokról, amiért Magyarországot rommá büntették (VIDEÓ)

Bár a javaslatok sokoldalú jogi változtatásokat igényelnének, mind nemzeti, mind uniós szinten, és ezek végrehajtása akár évekbe is telhet, a vita résztvevői hangsúlyozták, hogy a politikai akarat gyorsítani tudja a folyamatot. Azonban az is nyilvánvaló, hogy az ilyen típusú átfogó reformok csak akkor lehetségesek, ha széles körű támogatottságot élveznek, és a társadalom is támogatja azokat.

„A világban most az az üzenet, hogy ha valahogy eljutok Európába, akkor majdnem száz százalék, hogy ott maradok, majdnem száz százalék, hogy még országot is választhatók az EU-ban – ezért jönnek ilyen sokan Németországba –, majdnem száz százalék, hogy szociális segélyeket kapok, és

Németországban belátható időn belül még állampolgárságot is, ami az egészet még abszurdabbá teszi.

Ez nem lehet többé az üzenet. Ez kemény, mert segíteni akarunk az embereknek, de azzal nem tudunk segíteni, hogy mindenki Németországba jön. Időközben a világ szírjeinek 5 százaléka Németországban lakik, a világ afgánjainak 1 százaléka is. Nem tud ez így működni, ahogy ma ezt Németországban megoldjuk” – véli Spahn.

A vita során egyértelművé vált, hogy a német társadalom és a politikai közeg már nem a 2015-ös migrációs válság logikája mentén gondolkodik. A közvélemény egyre inkább pragmatikus megoldásokat követel a migráció kérdésében, és arra is szükség van, hogy a hatóságok megvédjék a német lakosságot, valamint azokat a migránsokat, akik valóban védelemre szorulnak.

„Ez az európai menedékjogi rendszer sehogy sem működik

(…) az Európai Unió még mindig szuverén nemzetállamok szövetsége. És a nap végén a mi érdekünkben kell működnie. És ha nem így működik, márpedig nem így működik, akkor nem tűröm, hogy folyton a diszfunkcionális uniós jogot tukmálják nekem. Akkor a lakosságunk védelme, a biztonság megőrzése érdekében (…) egyfajta veszélyhelyzetben azt kell mondanunk, hogy most felfüggesztjük az EU-s jogot” – foglalta össze gondolatait Spahn.