Nocsak: megálljt parancsolna az illegális bevándorlásnak Scholz kancellár a solingeni késelés után

Emlékeztetőül: Issa Al H. épp az a típusú migráns, akinek be nem fogadása miatt Magyarországra hatalmas büntetést szabott ki az Európai Unió Bírósága. Magyarország ugyanis azért nem volt hajlandó betartani a brüsszeli migrációs irányelveket, mert azok arra kényszerítenék, hogy a menedékkérelmek elbírálása alatt is engedje be a migránsokat a területére. Így áll elő tömegesen más európai országban az Issa Al H-éhoz hasonló helyzet: hogy a menedékkérelmet ugyan elutasítják, de az elutasított menedékkérő kiutasítása valamilyen oknál fogva nem sikerül, így a migráns az Európai Unióban marad.