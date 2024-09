Omlik össze az ukrán elit: távozik az ukrán hírszerzés vezetője is

Nyitóképen: Kirilo Budanov. Fotó: Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency / AFP

A Strana Today arról ír, hogy az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési igazgatóságának vezetője, Kirilo Budanov a közeljövőben távozik a posztjáról.

A portál belső forrásokra hivatkozik: ezek szerint a Külföldi Hírszerző Szolgálat jelenlegi vezetője, Oleg Ivascsenko lehet a hírszerzés új vezetője. Hangsúlyozzák:

Budanov külföldi nagykövetnek való kinevezése, kiküldése sem jöhet szóba.

Mint kiderült, korábban Rusztem Umerov védelmi miniszter – akinek a tárcájában a hírszerzés is található – elbocsátotta Budanov két helyettesét is. Tovább zajlik tehát az elit összezuhanása, vagy lefejezése Ukrajnában, ami hatalmi harcokat és az egység megbomlását is jelezheti.