Németországban óriási bajok vannak a demokráciával – most kell figyelni, máskülönben a „beteg ember” meghal

A Zöldek hangzatos és kíméletlen környezet- és klímavédelme oda vezetett, hogy sorra nyitják újra a szénbányákat,

mintha visszazuhannának az ipari forradalom korába.

A legsúlyosabb merénylet pedig közös európai otthonunk ellen az volt, hogy a kizárólag belső szomszédokkal (a schengeni övezetnek a nem EU-s Svájc is tagja) bíró németek körbe lezárták a határaikat, kis túlzással belső vasfüggönyt húzva maguk és Európa közé. Miközben minket gáncsolnak, amikor a külső vonalakat védjük, ők

csináltak egy enklávét a „Wir schaffen das” lózungjának romjain.

Azt gondolom, a fenti vádpontok töredékéért itt állnának sorban a Kossuth téren az Európai Unió felháborodott küldöttségei, úgyhogy mi is meneszthetnénk egy parlamenti tényfeltáró delegációt (vagy vizsgálóbizottságot) Berlinbe, aggódva a jogállamiságért, a rendért, a biztonságos jövőért, az uniós értékekért, ahol

Kocsis Máté és Toroczkai László egy kicsit felkérdezné a németeket, mielőtt összeomlik minden.

Sajnos a megannyi botrányos történés és a népakarat látványos kinyilvánítása dacára a németek továbbra is ott tartanak, hogy a legerősebb és leglátványosabban feltörekvő pártokat szimplán leszélsőségesezik, a maguk erkölcsi normája szerint ezzel megoldva a válságot. Csakhogy az az ideológia, irányzat, amely mögött 40-50 %-nyi ember áll (az AfD mellett az ugyancsak rendszeren kívüli BSW, a hajdan az egykori kelet-német állampártba belépő, mozgalmát saját magáról elnevező Sahra Wagenknecht szövetsége is bőven 10 % fölött van),

fogalmilag nem lehet szélsőség, mert az ugyanis a mainstreamtől (divattól, középúttól) a legtávolabb lévőkre utal. 40-50 %-nyi polgár már maga a fősodor.

S ha innen nézzük, a társadalmi támogatottságukat teljesen felélő Zöldek számítanak immár szélsőségnek. Nem is olyan eretnekség ez, ha belegondolunk, hogy a berlini koalíció bezáratta az atomerőműveket, hogy helyette kőszenet használjon, és támogatja az oroszellenes háborút, akár fegyverszállítással is.

Nem tudok elképzelni szélsőségesebb német politikát a Moszkva felé elindítandó tankokon gondolkodó miniszterek ténykedésénél.

Az elmúlt évtizedekben a balosok elérték, hogy a közbeszéd a politikában, kultúrában, gazdaságban az ő nézeteiket tekinti mérvadónak, jóllehet többségi támogatás nincsen mögöttük, és az emberek gondolkodásától, életvitelétől nagyon idegen mindaz, amit képviselnek. Sajnos a gazdasági, pénzügyi vagy éppenséggel kulturális csúcspozíciókban (sehol sem a népakarattól legitimálva) ők ülnek,

így minden eszközük megvan ahhoz, hogy a kisebbségből mainstreamet csináljanak.

Úgy fest, ezek a harmincegypár százalékok nem elegendőek; nagyon-nagyon meg kell őket verni ahhoz, hogy valamennyire hátrébb szoruljanak. Ha lassan is, de talán Nyugaton is megtanulják ezt. Ha nem, abba a beteg ember bele fog halni. Ami minket annyiban érint, hogy magukkal fognak rántani bennünket is.

***