Nem mindennapi autósüldözés: a rendőrök fegyvert fogtak rá, de ő csak kortyolt egy nagyot a söréből

2024. szeptember 03. 20:24

Ittas is volt, a jogosítványát is bevonták, és még csak be sem kötötte magát.

2024. szeptember 03. 20:24 2 p 2 0 10 Mentés

Elképesztő autósüldözést vett fel Arkansas államben egy járőr autójába szerelt fedélzeti kamera: a képsorokon az látható, amint több rendőr is üldöz egy pickupot, amely többszöri felszólításra sem hajlandó megállni. Végül az egyik rendőr egy veszélyes manőver után szerelte le az ámokfutót: az autó hátuljának oldalról nekiment, aminek következtében az üldözött jármű felborult, majd az árokban kötött ki. Később kiderült az is, hogy miért nem állt meg a sofőr: a meg nem nevezett elkövető ittas volt, jogosítványát korábban bevonták, és az övét sem kötötte be. Ám ami igazán szürreálissá teszi az esetet, hogy bár a rendőrök természetesen fegyverüket az ámokfutóra szegezve követelték, hogy adja meg magát, a sofőr büszkén fogta a kezében lévő dobozos sört, és mielőtt megbilincselték, kortyolt pár nagyot a dobozból.

Ezt is ajánljuk a témában Várjon a tankolással, bezuhanhat az üzemanyagok ára Tavaly decemberi szintre zuhant, ez a kutakon is meglátszódhat.

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.