„Meglepően sok dologban egyetértek Zelenszkijjel” – Somkuti Bálint a Mandinernek

Igen, hiszen ez rájuk is kötelezettségeket róna. Ha orosz magterületet érne támadás, vagyis az amerikaiak engedélyezték volna az ukránoknak az eszközök mélységi orosz bevetését, azzal felzavarták volna a még mindig téli bágyadtságban lévő medvét. S itt van akkor az első nyugati-ukrán hiba: az orosz vörös vonalak állandó és sikert nem hozó átlépése. Az orosz vezetésben is számolnak ezzel, a terület nagyságával, az ipari kapacitással és a néplélekkel, amit ha egyszer felébresztenek, akkor Moszkvából vagy az alól veri vissza az ellenséget addig, ameddig csak kell – Napóleon veresége után Párizsba, Hitleré után Berlinbe vonultak be az oroszok.

Úgy látjuk, nyugaton nem feltétlenül vannak tisztában ezzel, hogy a Szovjetuniónál jóval gyengébb Oroszország is félelmetes erőket tud mozgósítani, ha a létét érzi veszélyben.

Sem Brüsszelben, sem Washingtonban – a republikánusok egy része utóbbiban igen, de a demokrata és liberális körök szinte alig. Aztán ott a másik hiba: Clausewitz szerint, ahogy szeretem idézni, és a könyvben is megteszem, a háború „a politika folytatása csupán, csak más eszközökkel”. De a háború szakmai részét a katonákra kell bízni, mert a politikusok nem látják a következményeit, a költségeit előre egy alkalomadtán rosszul előkészített támadásnak – ez igaz a tavalyi nyári ellentámadás és a mostani kurszkira is, ami értékes ukrán erőforrások elpazarlását jelentette. A harmadik az irreális politikai célok táplálása, ezek érdekében és ezekkel az elvárásokkal a lakosság belevivése a háborúba.

Az ukránok, akár akartak háborúzni, akár nem, most ellenállnak, ha kétségbeesetten és fogcsikorgatva is.

Igen,

ugyanakkor a „mindent vissza” elv sikerének nincs esélye, vagy csak nagyon csekély.

Az oroszok nem adják vissza a Krímet, amerikai szakértők is figyelmeztettek rá, még akkor se, ha atomháborút kell indítaniuk érte. Az, hogy az ukránok ragaszkodnak hozzá, az utódállamokra jellemző merev álláspont, mintha mindig is ott lett volna a határ, ahol tegnapelőtt húzódott. De visszaszerzésére jelenleg nincs esély.