Matteo Salvinit halálosan megfenyegették, sürgősen intézkednie kellett az olasz hatóságoknak

Nyitókép: Alessandro Bremec / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az izraeli–palesztin háború kirobbanása óta az Olaszországban élő bevándorlók között egyre erősebb az iszlám radikalizálódás. A legfrissebb sajtóhírek szerint az olasz hatóságok egy 28 éves marokkói férfit tartóztattak le iszlám propaganda terjesztése miatt Milánóban. A férfi a felnőtt kísérő nélkül érkezett kiskorú migránsoknak fenntartott központban kulturális közvetítőként tevékenykedett – tudósította a Magyar Nemzetet Jánosi Dalma.

A lap úgy tudja, hogy az olasz antiterrorista csoportok átfogó nyomozásának köszönhetően kiderült, az afrikai férfinak már korábban is volt dolga a hatóságokkal személyek, vagyon és kábítószer elleni bűncselekmények elkövetése miatt,

a közelmúltban pedig terrorcselekményre való felbujtás miatt.

A Magyar Nemzet szerint a hatóságok kivizsgálást indítottak ellene nemzetközi terrorizmus gyanújával. A nyomozások során kiderült, hogy a közel-keleti konfliktus kirobbanását követően egyre agresszívabb megfélemlítéseket tartalmazó videókat tett közzé az interneten.

Pusztulással fenyegette a nyugati világot és mindazokat, akik letérnek az Allah által kijelölt útról.

Jánosi Dalma tudósításából az is kiderült, hogy a világhálón muzulmán harcosként definiálta magát. A dzsihádot éltette és az iszlám messiás hírnökének tartotta magát, valamint arra is ígéretet tett, hogy kiirtja az összes hitetlent. Olyan általa készített videófelvételeket tett közzé a világhálón, amelyen fegyverek használatát mutatja be, amelyek a dzsihád megvívásához szükségesek. Ezen felvételeket ráadásul többek között Giorgia Meloni miniszterelnöki hivatalába is elküldte, jelezve, hogy az idő elérkezett, készüljenek a szent harcra.

A Magyar Nemzet értesülése szerint ráadásul Matteo Salvini, a Liga főtitkára és más kormánytagok is tisztátalannak számítottak, tehát a kiirtandó személyek listáján voltak.

Az olasz hatóságok végül letartóztatták, mivel úgy ítélték meg, hogy a fiatal bevándorlók körében is szélsőséges propagandát folytathat. Azt is veszélyesnek tartották, hogy a marokkói férfi kapcsolatot tartott olyan honfitársaival, akiket már korábban kitoloncoltak Itáliából, mivel nemzetbiztonsági kockázatot jelentettek az ország számára.

***