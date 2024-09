Itt van egy fotó, ami mindent elmond a bécsi árvízről

Nyitókép forrása: Bécs Info

Bécs és fél Ausztria közlekedése elesett a rendkívüli esőzések miatt – olvasható a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) közösségi oldalán. A posztban felhívják a figyelmet, Bécsben az ötből négy metróvonalat is részlegesen le kellett állítani, vasúton pedig minden irányból megközelíthetetlen a főváros.

„Aki ismeri valamennyire Bécset és utazott már az U4-esen (pl. Schönbrunn így érhető el a legegyszerűbben), az tudja, hogy a vonal egy szakasza (amely az egykori Stadtbahn része volt) egy két részes betonvályúban halad, és elsőre nem is érti, minek akkora vályú annak a kis pataknak – írja a VEKE. – Nos, az elődök, amikor a Wienfluss patak mellé betették a Stadtbahnt (Hütteldorftól egészen a Donaukanalig, Landstrasse megállóig), ugyan eléggé előrelátóak voltak a méretezéssel, de a klímaváltozással és az azzal járó egyre durvább árvizekkel nem számoltak.”

VEKE: A következő ekkora árvizet már nem ússza meg a bécsi U4

A következő ekkora árvizet már nem ússza meg az U4 (melynek rekonstrukciója jelenleg zajlik), jegyzi meg a poszt szerzője, mert a fotón is látható, hogy most is át-átcsap a víz a gát tetején.