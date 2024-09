Itt a digitális diktatúra? – szakértő a közösségi oldalak botrányairól (VIDEÓ)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Tóth Máté energiajogász a Patrióta csatorna új videójában a közelmúlt azon botrányait vette górcső alá, amelyek a legnagyobb közösségi médiumok tulajdonosait érintették. A szakértő szerint ezekre az ügyekre azért is érdemes odafigyelnünk, mert a közösségi oldalakon történő szabályozott és manipulált információáramlás nem csak a mindennapi életünket és a kultúrafogyasztási szokásainkat, de a politikai választásaink kimenetelét is nagy mértékben befolyásolhatják.

A Facebook alapítója, Mark Zuckerberg levélben ismerte be, hogy az amerikai demokraták érdekében, a Biden-kormány nyomására cenzúráztak olyan tartalmakat, amelyek veszélyt jelenthettek a washingtoni balliberális elitre, mint például az elnök fiának, Hunternek a korrupciógyanús ügyeiről szóló tudósítások.

– mondta a műsorában Tóth Máté, majd hozzátette, hogy „ha ez nem lenne elég, az is kiderült, hogy Elon Musknak, az X-re átkeresztelt Twitter tulajdonosának illegális alkut ajánlott Brüsszel annak érdekében, hogy titokban cenzúrát vezessen be a platformon. Musk ezt elutasította, de Brüsszel nem adta fel terveit, hogy az X-et (is) cenzúra bevezetésére ösztönözze”.

A Patrióta videóját itt tekintheti meg:

