Három a német igazság: Brandenburg népe is választ

Emlékezetes, szeptember elején Szászországban és Türingiában is éles politikai versengést hoztak a helyi választások. Míg Türingiában nagy fölénnyel nyert a rendszerkritikus jobboldali AfD, addig Szászországban a CDU 1 százalékkal több szavazatot kapott az AfD-nél.

Brandenburgban is nagy a tét,

és a versengés most, a legutolsó időszakban vált igazán nyílttá. Az elmúlt több mint egy évben az AfD kényelmesen vezette a népszerűségi listát, míg a vezető kormánypárt szocdemek folyamatosan leszálló ágban voltak. Mellettük csak a CDU rúgott labdába – no és az elmúlt hónapoban Sahra Wagenknecht újbalos mozgala, amely itt is feltört a népszerűségben. A szélbalos Linke, a Zöldek és pláne a liberálisok pedig eltűnni látszanak a süllyesztőben.