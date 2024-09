„Elég volt abból, hogy Trump a következő Hitler” – harag és közöny egy újabb merényletkísérlet után

Az első kísérlet elképesztő felvételei hatalmasat löktek a Trump-kampány szekerén, azonban ez az előny pár hét alatt semmivé lett. A támogatóin és a konzervatívokon kívül az amerikaiak gyorsan elfelejtették: centiken múlt, hogy élő adásban meggyilkolják a republikánusok elnökjelöltjét.

Most ez másodszor is megtörténhetett volna: de ezúttal a titkosszolgálat időben lépett. Vajon ez is feledésbe merül néhány nap múlva? Ha az eddigiekből indulunk ki, akkor igen, és a kampány is úgy fog folytatódik, mintha mi sem történt volna.