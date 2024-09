„Lengyel kormányváltás és Ukrajna lengyel támogatása. Korrelációban lenne egymással? Úgy tűnik, hogy igen. Bár a nyugati kritikát Szlovákia, Magyarország, vagy Donald Trump esetleges megválasztása viszik el, Lengyelország kimarad ezekből a körökből. A tavaly év végén hatalomra kerülő Donald Tusk által vezetett kormány papíron megmaradt olyannak, mint az elődjük: a nyilvánosságban vehemensen támogatják Kijevet, rendszeresen találkoznak ukrán vezetőkkel és napirenden tartják az orosz-ukrán háború helyzetét. Pipa.

Csak hogy úgy tűnik, hogy az elmúlt közel egy évben gyakorlatilag semmilyen katonai vagy pénzügyi támogatást nem nyújtottak Kijevnek az elődjükhöz, a Jarosław Kaczyński által vezetett PiS-hez képest.

Hozzáteszem, hogy én a tavalyi lengyel választások után is azt mondtam, hogy szerintem a PiS sokkal jobb partner volt Ukrajna számára az Kaczyński Oroszországhoz fűződő álláspontja miatt, mint a Tusk által vezetett PO, bár ebből akkor több vitám is volt.

A botrányt egyébként ma a lengyel Gazeta Wyborza robbantotta ki, amikor megírták, hogy a Csehország által év elején elindított tüzérségi lőszer kezdeményezés keretében a 18 résztvevő ország közül egyedül Lengyelország nem szállt még bele pénzzel a projektbe. Ha még emlékezünk rá, a cseh kezdeményezést a csehek 2024. februárjában jelentették be: ennek keretében 800.000 tüzérségi lőszerre szerződtek le egy sor meg nem nevezett országgal, Ukrajna számára, amely akkor súlyos lőszerhiánnyal küzdött. Ehhez próbálták megteremteni a finanszírozást.

18 ország csatlakozott, Tuskék márciusban jelentették be a projektben való részvételt, bár összeget akkor nem mondtak. A lőszerek beszerzéséhez összesen 2 milliárd dollárral volt szükség. A kezdeményezés egyébként elindult, az első adagok leszállítása már a nyár folyamán megtörtént, és ha minden jól megy, az év végéig befuthat minden lőszer a tervnek megfelelően, akár még nagyobb mennyiségben is. A legtöbb pénzzel a németek szálltak be a cseh kezdeményezésbe.

A lengyelek a korábbi ígéretekkel ellentétben még semmit nem adtak bele. Zérót.

Emiatt megnéztem a német Kiel Institute által háború kezdete óta folyamatosan vezetett, és hetente frissülő nyilvántartást (aki nem ismeri, link kommentben), azon belül is a nagy, excelben lévő adatbázisokat. Lengyelország a PiS alatt összesen több mint 4,3 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, és ezzel 2022 és 2023. folyamán az egyik legfontosabb támogatója volt a háborúban álló országnak. Hogy mennyi katonai és pénzügyi támogatást küldtek a lengyelek az új kormány alatt? Kevesebb, mint 7 millió eurót… Ez egyébként új Starlink műhold rendszerek beszerzésére ment.